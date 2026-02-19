Обнаженные фото Пэрис Хилтон в честь 45-летия вызвали ажиотаж в сети

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась без трусов и бюстгальтера в честь 45-летия и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость предстала перед камерой в чулках, туфлях на шпильках и прозрачных перчатках выше локтя. Кроме того, она позировала в накидке из перьев, прикрывая ею обнаженные части тела.

«В своем праздничном костюме», — подписала Хилтон снимки.

Поклонники, в свою очередь, оценили откровенную фотосессию звезды в комментариях:

«Ангел, посланный небесами», «Ты выглядишь потрясающе», «Вечные 21», «Шикарная женщина», «Теперь я одержим этими кадрами», «Великолепная».

В декабре 2024 года мать Пэрис Хилтон, модельер Кэти Хилтон раскрыла необычное место хранения своих откровенных фото. Тогда родственница светской львицы призналась, что пара снимков интимного характера лежат в банковском сейфе.