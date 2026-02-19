Нью-Йоркская Неделя моды осень-зима 2026/2027: главные бьюти-тренды

Осенне-зимние показы в Нью-Йорке в сезоне 2026/27 не стали придерживаться единого стиля. На подиумах столкнулись две противоположные энергии: нежная, почти хрупкая эстетика и яркая театральность с характером. Бренды не соперничали, а словно вели честный диалог, предлагая разные образы: от минимализма утром до драматичности вечером.

© Just Talks

На шоу Kim Shui в ход пошли темные губы, активная скульптура и тени красно-синей гаммы. Цвет не прятали в складке века, его вытягивали за контур, создавая эффектную графику. Это чистый вайб восьмидесятых, когда макияж был способом заявить о себе громко и без компромиссов.

Классика тоже получила новую подачу. У Bibhu Mohapatra черные стрелки стали шире и плотнее. Кончик больше не острый, а словно обрезан по линейке. Геометрия смотрится дерзко и свежо. В офис с таким вряд ли пойдешь, а вот на вечеринке эти стрелки сделают половину образа.

Интересный ход показал Prabal Gurung. Почти чистая кожа, минимум акцентов и при этом выразительные губы. Красные, черные, с блеском — выбор смелый. Остальное лицо оставалось спокойным: легкий тон, ресницы, аккуратные брови. Такой контраст работает лучше любого сложного мейка.

В прическах чувствовалась любовь к структуре. На шоу Bronx & Banco главный герой — четкий пробор. Центральный или боковой, но идеально выверенный. Волосы выпрямляли до зеркального эффекта или собирали в гладкие пучки. Строго, современно и очень собрано.

Главный вывод прост: осень 2026 — это не одно настроение. Это свобода. Сегодня ты можешь выбрать нежные пастельные оттенки и аккуратный пучок, а завтра — выразительные стрелки и пышные локоны. Нью-Йорк как будто говорит: стиль — это не рамки, а свобода выбора, меняющаяся вместе с твоим настроением.