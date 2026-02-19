Девушка Дурова снялась в платье с разрезом на спине

Девушка предпринимателя Павла Дурова Юлия Вавилова вышла на публику в платье с откровенным вырезом на спине. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юлия Вавилова посетила карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Для мероприятия возлюбленная Дурова выбрала коричневое мини-платье с вырезом на спине, украшенное золотой вышивкой. Криптокоуч уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с румянами, хайлайтером и ярко-розовой помадой.

На прошлой неделе Юлия Вавилова поделилась в личном блоге видео со своего отдыха в Бразилии. В ролике девушка в бикини сидит на пляже и резвится с собакой. Вавилова неоднократно подзывает пса, чтобы он лизнул ей лицо. Спустя несколько секунд и девушку, и собаку накрывает небольшой волной.

Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 41-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.

Тогда она сообщила в соцсетях, что из-за стресса на фоне ареста Дурова потеряла ребенка. Юлия поделилась с подписчиками, что многие обвиняли ее в задержании Павла, из-за чего у нее началась паническая атака.

Ранее возлюбленная Павла Дурова намекнула, что они поженились.