Снова в тренде: с чем носить брюки-аладдины

Мода замедлилась. Тренды больше не вспыхивают и не исчезают за один сезон. Они проходят проверку временем, переосмысливаются и закрепляются в гардеробах. Именно так произошло с брюками-аладдинами. После всплеска популярности в соцсетях многие ждали, что они останутся лишь эффектной летней историей.

© Freepik

Но подиумы Недель моды сезона весна-лето 2026 подтвердили обратное: свободные шаровары снова в центре внимания и совсем не выглядят случайным экспериментом. Как говорится, если хочется найти своего Алладина и ментально очутиться где-нибудь в Аграбе, тогда обратите внимание на соответствующие брюки.

От подиума до повседневного гардероба

Интерес к шароварам напрямую связан с глобальным курсом моды на мультикультурность. Восточные силуэты, индийские и североафриканские мотивы, свободный крой и работа с объемом — все это несколько сезонов постепенно усиливалось на подиумах. Сначала в моду вошли юбки-баллоны, затем логичным продолжением стали брюки с характерным объемом в бедрах и заужением к щиколотке.

Один из ключевых импульсов тренду дал показ Дома Alaïa под руководством Питер Мюлье. Сначала нарочито воздушные, пышные брюки выглядели как художественный жест. Изначально их восприняли скептически, но спустя несколько сезонов силуэт подхватили Chloé, Loewe и Zimmermann. Так шаровары окончательно вышли из категории подиумного эксперимента. Сегодня брюки-аладдины маркер того, что вы ориентируетесь в микротрендах и умеете отличать краткосрочный хайп от долгосрочной тенденции.

Какими стали алладины в 2026 году

Если в прошлом сезоне соцсети продвигали яркие и пестрые модели, то в 2026 году акцент сместился в сторону более сдержанной эстетики. Актуальны однотонные варианты: черные, серые, белые, коричневые, бежевые, пастельные оттенки. Они легче вписываются в повседневный гардероб и прекрасно сочетаются с любыми образами.

Изменился и крой. В моде стандартная линия шагового шва вместо экстремально заниженной. Силуэт остается свободным в верхней части, но выглядит более структурированным.

Материалы актуальных алладинов в 2026 разнообразны: тонкий хлопок, лен, вискоза, легкая костюмная ткань, струящиеся варианты с деликатным блеском. В холодный сезон появляются плотные ткани — костюмная шерсть и нейлон. Фактура теперь задает характер образа: чем плотнее ткань, тем строже и графичнее выглядит комплект.

Как правильно носить брюки-аладдины

Главное правило — баланс объема. Поскольку брюки акцентируют внимание на бедрах, верх должен выстраивать силуэт. Для повседневных образов подходят лаконичные футболки, майки, трикотажные топы. Укороченные модели или рубашки, завязанные на талии, помогают обозначить линию фигуры. В прохладную погоду работают джинсовые куртки, кардиганы, тренчи и блейзеры.

Для офиса лучше выбирать алладины из костюмной ткани и сочетать их с рубашками, лонгсливами из плотного стрейча или приталенными жакетами. Вечером уместны модели из шелка или атласа в комбинации с облегающим топом и каблуками.

Контрастность — самый выигрышный прием. Если низ объемный и закрытый, верх может быть более открытым и подчеркивающим фигуру.

Про подходящую обувь тоже не забудьте. Она поможет сформировать пропорции. Сандалии на плоской подошве, балетки, эспадрильи создают расслабленный образ. Босоножки на танкетке или невысоком каблуке добавляют женственности. Отдельное внимание уделите зоне щиколотки. Узкая обувь или открытые модели визуально облегчают образ. Но это все варианты на теплую весну и жаркое лето.

В более смелых сочетаниях (и, конечно, в холодное время года) алладины можно носить с ботильонами, казаками, полусапогами с узким голенищем или кроссовками. При этом слишком массивные модели утяжеляют силуэт, поэтому их стоит избегать. Допустимы сапоги-трубы, в которые брюки заправляются внутрь.

Посадка и пропорции: на что обратить внимание

Посадка в брюках-алладинах играет ключевую роль. Средняя или заниженная талия остаются самыми актуальными вариантами. Высокая посадка в визуально меняет пропорции и сейчас считается менее современной, потому что как бы делит фигуру пополам. В итоге получается неестественный квадрат.

Важно следить за тем, где заканчивается объем. Если пузырь штанины опускается ниже щиколотки, образ становится тяжелым. Но в этом случае прекрасно выручает каблук или шпилька (кстати, мы уже рассказывали о модных вариантах на лето, пользуйтесь).

Для каких случаев подходят алладины

В принципе, для любых. Шаровары универсальны и удобны, не сковывают движение. В повседневности они работают с трикотажем и кроссовками. В офисной среде — с рубашкой и лоферами. Для вечернего выхода — с облегающим топом и каблуками. На отдыхе — с туникой, футболкой, тонкой рубашкой, купальником и сандалиями. В холодное время года алладины носят с водолазками, кардиганами, свитерами и толстовками. Можете, конечно, придумать какие-то свои интересные сочетания, но помните про правило: чем объемнее верх, тем менее объемным должен быть низ.