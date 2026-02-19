Стилист рассказал, какую верхнюю одежду выбирать на весну

В тренде этой весной будет элегантная верхняя одежда, подчеркивающая талию, а также куртки в рабочем стиле. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

© Freepik

«В тренде этой весной будут плащи и пальто, но обязательно все приталенное, силуэтное, подчеркивающее фигуру и именно талию. Замшевые, лакированные ткани, кожа в коричневых, бордовых, рыжих, бежевых оттенках — в приоритете. Чуть-чуть хаки. Оливковые тоже много встречаются. Еще один тренд, который остается с нами на некоторое время, это рабочая куртка, чуть-чуть прикрывающая ягодицы, с широкими плечами, минималистичная. Она может быть просто с накладными карманами, с рубашечным воротником, может быть из замши, кожи, из клетчатой ткани, из шерстяной — как получится. Из оверсайзов это единственная куртка, которая очень полюбилась. Но носить ее нужно с чем-то женственным, чтобы силуэт был женственный, так как тренд — элегантность и мягкость, изящность, сексуальность. Соответственно, если мы носим такую куртку, которая одна из немногих, что остается в моде из грубого, то обязательно с чем-то очень нежным, с каблуками, чтобы это не выглядело, как устаревший тренд», — сказал Лисовец.

До этого стилист показал в своем Telegram-канале серию снимков, отражающих трендовый макияж на весну 2026. Среди деталей — обесцвеченные брови, черная подводка, пучки на нижнем веке, золотые и голубые тени и ярко-розовые румяна.