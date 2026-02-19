Ведущий «Модного приговора» призвал носить легинсы с акцентными носками

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить легинсы с акцентными носками. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Соцсети

«Хочу рассказать вам про два интересных показа с Нью-Йоркской Недели Моды с точки зрения стайлинга. Первый — Sandy Liang с трикотажными леггинсами и трениками поверх контрастных носочков. Берите прием на заметку. Второй — 7 for all mankind, где на показе модели выглядели так, словно сошли со страниц модных таблоидов 2005-2006 годов: так одевались в то время Кейт Мосс, Сиена Миллер, сестры Олсен и персонажи сериала "Сплетница"», — написал Рогов (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

В январе ведущий «Модного приговора» в Telegram-канале объяснил, как носить самый трендовый свитер года. По его словам, самый актуальный узор сезона — скандинавский. В подборку нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным орнаментом он отнес кожаный ремень поверх свитера; комбинацию со спортивными трениками; объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.

До этого стилисты рассказали, что весной в тренде будут свитеры в морском стиле, особенно актуальны широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой. Кроме того, они посоветовали приобрести кардиган в пастельных оттенках, включая пудровые, сливочные, фисташковые и небесно-голубые тона. Его можно сочетать с джинсами для повседневных выходов, платьями или костюмными брюками.