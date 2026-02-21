Модель Валентина Иванова сделала селфи в топе и легинсах

Возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, снялась на тренировке через полгода после родов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Валентина Иванова позировала в сером укороченном топе и легинсах, показав накаченный пресс. Модель также отказалась от укладки и макияжа. Съемку она устроила в спортивном зале во время тренировки.

Недавно модель продемонстрировала фигуру после родов, которые прошли 2 августа. Она опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в белом облегающем платье, которое дополнила укороченной шубой в тон, массивной цепью и бордовой сумкой. Модель позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В январе Валентина Иванова показала в Instagram, как выглядела до популярности. Она приняла участие в тренде и выложила фотографии, сделанные в 2016 году. На одном из кадров модель предстала с длинными волосами и челкой. Она позировала с макияжем с черной подводкой. Девушка была одета в рубашку и легинсы.

