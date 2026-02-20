Ида Галич вышла в свет с новым имиджем

Бизнесвумен Ида Галич вышла на публику в вечернем костюме. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ида Галич появилась на премии в Москве с обновленным имиджем — новой укладкой с прямыми локонами и челкой. Бизнесвумен позировала в черном костюме с пиджаком с мужского плеча и прямых брюках. Образ дополнил клатч и очки в прозрачной оправе.

Галич родила дочь от бизнесмена Олега Ледвича. Звезда в начале 2025 года сообщила о помолвке с возлюбленным, а в конце января 2025 года подтвердила свою беременность. Телеведущая подчеркивала, что они мечтали о ребенке и планировали его.

Звезда вышла на работу через месяц после родов. Она признавалась, что хотела к 20 сентября быть в хорошей форме для съемок в проекте. Ради этого Галич начала соблюдать строгую диету, отказавшись от сладкого, мучного и фастфуда. Однако позже звезда поняла, что не укладывается в такие сжатые сроки. Она перестала требовать от себя быстрых результатов, дав возможность организму спокойно восстанавливаться в своем темпе.

У знаменитости также есть пятилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.

