«Ангел» Victoria's Secret показала образ с сумкой за два миллиона рублей

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась с сумкой за 2 миллиона рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск позировала в полосатом поло, черных брюках и бежевом тренче. Образ дополнила красная сумка Birkin из кожи под крокодила от бренда Hermes, стоимость которой составляет от 2-х миллионов рублей.

Накануне Эльза Хоск выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria's Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

До этого Эльза Хоск снялась в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.

Ранее Эльза Хоск в вязаном мини-платье вышла на публику.