Актриса Ева Мендес в майке снялась за рулем автомобиля

Жена актера Райана Гослинга, актриса Ева Мендес, снялась в ретроавтомобиле. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ева Мендес была одета в майку с глубоким декольте и надписью Mother. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали броский макияж. В кадре актриса сидела за рулем автомобиля и меняла позы, выглядывая в окно.

В прошлом марте Ева Мендес стала лицом новой весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с вырезом на животе и разрезом до бедра. Артистка также надела туфли на каблуках и дополнила наряд сумкой на цепи. Стилист сделал знаменитости объемную укладку, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нежно-розовой помадой.

В апреле Ева Мендес выложила фото, где позировала в пышной розовой шубе, белых сапогах на средних каблуках и без бюстгальтера. Она также снялась в джинсовом костюме со стразами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

Ранее Ева Мендес призналась, что ревновала Райана Гослинга к коллеге Ортису.