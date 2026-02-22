Стилист объяснил, как носить стиль «моделей вне работы»

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как носить стиль «моделей вне работы». Об этом он написал в Telegram-канале.

«Я уже как-то писал тут про стиль «model-off-duty»: стиль моделей вне работы и между показами. В таких образах есть свой нестарательный шарм и собраны они преимущественно из очень простой базовой одежды. Главным акцентом модели обычно делают it-bag! Собрал для вас самые классные, на мой взгляд, образы моделей с недели моды в Нью-Йорке», — написал Рогов.

В январе ведущий «Модного приговора» в Telegram-канале объяснил, как носить самый трендовый свитер года. По его словам, самый актуальный узор сезона — скандинавский. В подборку нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным орнаментом он отнес кожаный ремень поверх свитера; комбинацию со спортивными трениками; объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.

До этого стилисты рассказали, что весной в тренде будут свитеры в морском стиле, особенно актуальны широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой. Кроме того, они посоветовали приобрести кардиган в пастельных оттенках, включая пудровые, сливочные, фисташковые и небесно-голубые тона. Его можно сочетать с джинсами для повседневных выходов, платьями или костюмными брюками.

Ранее Александр Рогов показал два модных оттенка весеннего сезона.