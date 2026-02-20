«Это вообще законно?» Марат Сафин взбудоражил фанатов горячей фотосессией

Съемку российского теннисиста Марата Сафина для отечественного модного бренда IDOL описали в сети фразой «что вы творите». Видео появилось на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

46-летний спортсмен предстал перед камерой в черной толстовке. При этом он надел на голову капюшон и расстегнул молнию на груди, а также дополнил образ браслетами и ожерельем.

© Соцсети

Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях. «Господь всемогущий, это где нам всем так повезло?», «Что вы творите, айдол!», «А уже можно кричать?», «Как жарко стало! Это весна уже чувствуется или это от Марата?», «Это вообще законно?» — восхитились юзеры.

В октябре Марат Сафин показал фото топлес из поездки в Китай.