Помогают ли похудеть уколы ботокса в ушные раковины

Набирает обороты новая мода: частные клиники предлагают процедуру ботулинотерапии - укол ботокса в особую "акупунктурную" точку в ухе, как уверяют сайты клиник, заблокирует работу центра голода в мозге, и пациенту будет проще соблюдать дефицит калорий для похудения. Вслед за коммерческой медициной идею продвигают некоторые блогеры, вот только вопрос, насколько они объективны. Работает ли этот способ или это обычная попытка заработать? На этот вопрос "РГ" ответила профессор кафедры фармакологии ИФМХ Пироговского Университета Нина Киселева.

"В Китайской медицине стимуляция различных акупунктурных точек лежит в основе традиционной медицины. Аурикулярная терапия - установка иглы в ухо (в точку "аппетита") приводит к снижению аппетита, и пациент, действительно, начинает меньше есть. Однако только опытный иглорефлексотерапевт (обычно, обучавшийся в Китае) может точно определить нахождение конкретной точки. И даже если с вами работает такой специалист, только иголками дело не обходится - этот вид лечения обязательно сочетают с соблюдением диеты и массажем. Считается, что под воздействием иглотерапии временно повышается скорость основного обмена, а аппетит снижается. Но этот метод - вовсе не панацея. После прекращения такого воздействия вес может вернуться. Китайские ученые публиковали результаты исследований по этому вопросу", - рассказала профессор Киселева.

Она также отметила, что попытки использовать ботулотоксин для снижения веса также были. При этом ботулотоксин вводился эндоскопически в стенку желудка - под его воздействием увеличивалось время его опорожнения и чувство голода уменьшалось.

"Также в медицинской литературе описаны случаи введения ботулотоксина в акупунктурные точки для лечения мигрени. Однако никаких серьезных работ по уколам ботокса в точку "аппетита" для снижения веса в открытых доступных источниках не опубликовано", - пояснила Нина Киселева.

При этом, надо понимать, что хотя уколы ботокса широко используются в косметологии, а также для лечения некоторых патологий, процедуры эти сопряжены с определенными рисками для здоровья.

"Существует реальная опасность при инъекциях ботокса, например, получить асимметрию лица, нарушение артикуляции. Описаны случаи, когда у пациента возникали проблемы с глотанием и даже были прецеденты ятрогенного ботулизма", - предупреждает профессор.

Почему же тогда коммерческие клиники предлагают эту рискованную процедуру?

"Конечно же, такого способа лечения ожирения нет в клинических рекомендациях. Но с августа прошлого года вступили в силу поправки в законодательство, уточняющие понятие "клинические рекомендации" и устанавливающие порядок их применения. Клинические рекомендации не рассматриваются как обязательные требования. Врачи могут их использовать, основываясь на индивидуальных потребностях пациентов, учитывая их требования. Соответственно, само по себе нарушение клинических рекомендаций не будет основанием для юридической или административной ответственности", - пояснила Нина Киселева.

Так что получается, что частные клиники не нарушают закон, предлагая подобные процедуры. Они ссылаются на его положения, допускающие использование "экспериментальных" методов лечения.