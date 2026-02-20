Ингредиенты будущего: пять формул, которые меняют бьюти-правила игры

Если раньше инновацией считались новые кислотные активы, то сейчас рынок уходит в клеточные технологии — и буквально завтра они станут нашей новой рутинной обыденностью.

Индустрия ухода снова и опять сместила фокус: с одной стороны, мы окончательно перестали верить в чудесное преображение лица и тела с помощью крема, с другой — появляется все больше биотехнологий с их сложными формулами. Вот инновационные ингредиенты, которые стремительно выходят в масс-маркет из лабораторий и салонов красоты для звезд.

Экзосомы

Самый обсуждаемый в научных и бьюти-кругах компонент последних двух лет. Экзосомы — это микроскопические сигнальные пузырьки, которые клетки используют для передачи информации. В косметике они работают как усилители регенерации: помогают коже быстрее восстанавливаться, улучшают текстуру, плотность, тон.

Чаще всего их добавляют в постпроцедурный уход и антивозрастные сыворотки. Тренд активно подогревают клиники эстетической медицины — экзосомы используют после лазеров и микронидлинга, чтобы ускорить заживление. Среди поклонников биотех-ухода — например, Ким Кардашьян, которая обожает тестировать клинические новинки.

PDRN (полидезоксирибонуклеотиды)

Звучит как загадочный лабораторный код — и, в целом, это недалеко от правды. PDRN получают из ДНК лосося, очищенной до биосовместимого состояния. Ингредиент стимулирует восстановление тканей, улучшает микроциркуляцию и плотность кожи.

Его давно используют в инъекционной косметологии, но сейчас он массово заходит в кремы и ампулы. Особенно востребован в уходе после солнца, пилингов и процедур глубинного воздействия. Среди адептов лососевого ухода — Дженнифер Энистон, которая не раз упоминала любовь к бустинг-процедурам такого рода.

Спикулы (микроиглы из морских губок)

Новый уровень домашнего микронидлинга, только без гаджетов. Спикулы — это микроскопические игольчатые частицы морских губок. При нанесении они создают контролируемую микростимуляцию кожи, запуская обновление и усиливая проникновение активов. Кожу после них может слегка покалывать — это нормальная реакция. Зато эффект сравнивают с мягкой шлифовкой: более ровный рельеф, сияние, плотность. Ингредиент с фантастической скоростью набирает популярность в корейском уходе — а значит, глобальный рынок подтянется следом.

Нейропептиды

Если классические пептиды работают с упругостью, то нейропептиды идут дальше — они влияют на мышечные сокращения. По сути, это вожделенная альтернатива ботоксу, только без всей этой возни с уколами: они уменьшают мимическое напряжение, разглаживают линии, особенно в зоне лба и глаз. Их уже активно добавляют в сыворотки и кремы — и их будет становиться только больше. Ингредиент любят те, кто хочет замедлить появление морщин, но не готовы к инъекциям. Например, Гвинет Пэлтроу не раз говорила, что делает ставку именно на высокотехнологичный уход, а не на агрессивные вмешательства — которые, кстати, все равно не могут прямо уж повернуть время вспять, увы.

Веганский коллаген нового поколения

Классический коллаген в косметике работает в основном как увлажнитель тканей на всех уровнях. Новый виток — биоинженерный веганский коллаген, выращенный из дрожжей и растительных ферментов. Он лучше совместим с кожей и экологичнее. Главный плюс — не просто удержание влаги, а поддержка собственной коллагеновой матрицы кожи. Бренды активно инвестируют в эту технологию, потому что она закрывает сразу два запроса: антиэйдж и эко-подход.