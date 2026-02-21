Стало известно, какую пластическую операцию сделали маме Оксаны Самойловой

На днях Оксана Самойлова сообщила, что её мама перенесла пластическую операцию. Оказывается, процедура, которую Елене Николаевне сделали за границей, была её давней мечтой. Подробностей блогер решила не раскрывать, однако Super, взяв дело в свои руки, уже выяснил, что именно изменила в себе мама Оксаны.

По данным нашего инсайдера, Елене Николаевне сделали якорную подтяжку груди. Ради процедуры она летала в Дубай на два дня — в России такую операцию сделать невозможно. Женщине, как нам стало известно, установили сетки Galaflex, которые работают как своего рода внутренний бюстгальтер.

Самое интересное то, что для мамы Самойловой это был сюрприз. Несмотря на то, что она давно хотела сделать подобную подтяжку, она и не подозревала, что сделает её во время путешествия. Звёздная дочь договорилась со своим знакомым пластическим хирургом Варданом Хачатряном о консультации в Дубае, куда прилетела вместе с Еленой Николаевной и всей своей командой. Уже на следующий день была проведена операция — реабилитация, как и говорил доктор, не потребовалась.

«В первый же день прилёта была консультация, потом Елена сдала все анализы, в эту же ночь она осталась уже в палате. На утро ей сделали операцию, вечером её навестили родные. Через два дня Оксана с мамой улетели благополучно», — рассказал источник из окружения звёздного семейства, заметив, что Елена Николаевна была счастлива, «просто как девочка».

У женщины были невероятные эмоции — сбылась её 25-летняя мечта. Чувствует она себя отлично. Елена Николаевна нормально перенесла полёт и теперь, вернувшись в Москву, кажется, начала свою прайм-эру. «Она сильно изменилась, как будто. Внутренне на 100%, она как распустившийся цветок», — рассказал инсайдер Super.