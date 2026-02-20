Как прошла Неделя моды в Нью-Йорке

В Нью-Йорке завершилась очередная Неделя моды, на которой мировые дизайнеры представляли новые коллекции сезона осень-зима 2026. В отличие от весенних показов, зимние шоу не отличались откровенностью и буйством красок, однако приглашенные на дефиле звезды все равно находили способ привлечь внимание фотографов и поклонников. Памела Андерсон демонстрировала натуральную красоту без макияжа, родственница советского хоккеиста Харламова Ксения дебютировала на показе, а Энн Хэтэуэй неожиданно оголилась на публике. Чем еще удивляли звезды на прошедшей Неделе моды — в галерее «Ленты.ру».

Модельер Хиллари Теймур в очередной раз сделала ставку на инклюзивность и многообразие.

На показе основанного ею бренда Collina Strada вышли на подиум не только модели различного типажа и комплекции, но и американка Аариана Роуз Филип, которая стала первой темнокожей манекенщицей с церебральным параличом, подписавшей контракт с крупным агентством.

Памела Андерсон стала гостьей показа люксового бренда Tory Burch и вновь — без макияжа. 58-летняя актриса признавалась, что таким образом бросает вызов современным нормам красоты.

«Я думаю, что с технологией искусственного интеллекта и фильтрами люди становятся немного скучными. Я просто хочу увидеть, кто я. Это свобода знать, что вы можете пройти по красной дорожке без единого намека на макияж», — сказала она.

Энн Хэтэуэй, в свою очередь, бросила вызов консервативности, посетив шоу Ralph Lauren в прозрачном платье.

Звезда «Жаркого соперничества» Хадсон Уильямс закрепил за собой статус главного сердцееда, отметив 25-й день рождения прямо на Неделе моды. Внимание модных редакторов привлек аксессуар именинника — галстук, надетый прямо на голое тело.

Открытием прошедшей Недели моды стала еще одна звезда «Жаркого соперничества» Ксения Даниэла Харламова: она вслед за коллегой Хадсоном Уильямсом дебютировала на показе Christian Cowan. Канадская актриса, сыгравшая одну из ролей в нашумевшем сериале о хоккеистах, оказалась родственницей советского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова.

Харламова оказалась не единственным «русским следом»: гостьей прошедших показов стала обманувшая американцев русская мошенница Анна Сорокина. Аферистка, более известная как Анна Делви, называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества, подделывая при этом чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Сорокину к плавающему сроку от 4 до 12 лет тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения и сразу стала частой гостьей звездных вечеринок, ничуть не стесняясь тюремного браслета, отслеживающего ее перемещения.

Певица Лана Дель Рей редко посещает светские мероприятия, а еще реже появляется на публике вместе с супругом, специалистом по наблюдению за аллигаторами Джереми Дюфреном, поэтому их совместные выходы всегда широко обсуждаются в прессе. На этот раз пара удивила фанатов своим появлением на показе Ralph Lauren.

Еще одна редкая гостья показов — актриса Ума Турман. Знаменитость попала в объективы фотографов на юбилейном шоу бренда Michael Kors. Помимо нее на показе, проходившем в театре Метрополитен-опера, заметили Николь Шерзингер, Марту Стюарт, Сьюки Уотерхаус, Дакоту Фаннинг, Кейт Мару и других звезд A-листа.

Любительница эпатажа Джулия Фокс сделала ставку на яркость, отказавшись от привычных откровенных образов. В таком наряде актриса пришла поддержать рэпера A$AP Rocky, создавшего линейку одежды для показа креативного агентства AWGE.

Британская актриса и продюсер Наоми Уоттс, напротив, последовала неугасающему тренду на нарочитую сексуальность. 57-летняя звезда посетила показ бренда Khaite в атласном черном платье-комбинации с прозрачной вставкой в зоне декольте.

Рианна попала на первые полосы СМИ, даже не дойдя до показа AWGE, которое представляло коллекцию одежды ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky. На подходе к месту кожаный плащ неожиданно оголил ягодицы исполнительницы, что тут же запечатлели уличные фотографы. Несмотря на конфуз певица заняла место в первом ряду на показе осенне-зимней коллекции 2026 года.

Удивил фанатов и сам A$AP Rocky, на этот раз — пристрастием к «славянскому шику». В конце показа своей коллекции он вышел на подиум в меховой шапке и с меховой сумкой. В представленную рэпером коллекцию вошли наряды с меховыми вставками.