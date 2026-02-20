Восемь средств для тех, кто хочет ввести микроиглы в уход

«Если чувствуешь, значит, работает», — идеальное описание спикул. Иногда пользуешься кремом, смотришь на себя и просто ждёшь чуда в отражении. А когда под руку попадается средство со спикулами, то сразу после нанесения становится понятно: процесс запущен. Рассказываем, как микроиглы помогают коже и где их искать.

© Super.ru

Что такое спикулы

Спикулы — это микроскопические кремниевые иглы натурального происхождения. Их получают из пресноводных губок, а затем добавляют в сыворотки, кремы и пилинги. Идея спикул, захвативших глобальную бьюти‑индустрию и её последователей, не нова. В южнокорейской косметологии их начали активно использовать около 15 лет назад как альтернативу более агрессивным процедурам: лазерам и микронидлингу.

Как пользоваться

Используя крем или сыворотку со спикулами, вы можете ощутить покалывание или лёгкое жжение, но это нормальная реакция. При нанесении на кожу микроиглы слегка повреждают её и запускают процесс обновления клеток. При этом их нельзя назвать активными веществами: спикулы — это своеобразные проводники, которые помогают полезным веществам проникнуть в кожу.

Внедрять микроиглы в уход следует постепенно и внимательно по отношению к реакции эпидермиса. Если средство вызывает длительное жжение или зуд, от него лучше отказаться и вернуться к привычному уходу. Если неприятных последствий нет, используйте спикулы согласно инструкции (обычно около 2–3 раз в неделю) и не забывайте про SPF‑этап в утреннем уходе: из‑за микроигл кожа становится чувствительнее и нуждается в защите от солнца.

Тканевая маска Tingle Treat, Darling*

ПДРН в формуле маски повышает упругость и укрепляет защитный барьер, комплекс с растительными экстрактами успокаивает раздражённую кожу и предотвращает потерю влаги. Спикулы, в свою очередь, помогают интенсивному усвоению компонентов и усиливают их эффект.

Эмульсия Proage, Collagene 3D Medical

Эмульсия борется с гиперпигментацией и препятствует появлению новой. В составе есть экстракт сычуаньского перца, гиалуроновая кислота и биосахариды. Компоненты увлажняют и восстанавливают кожу, провоцируя активную выработку коллагена.

Крем для лица с инкапсулированным ретинил ретиноатом 0,14% и спикулами 1%, Anna Sharova

Доставка ретинола через спикулы — формат для борьбы с выраженными возрастными изменениями и предотвращения их появления. Впрочем, микс ретинила и ретиноата подойдёт и для ухода за кожей с акне. Главное, вводить средство в рутину постепенно, начиная с одного раза в неделю.

Сыворотка Bifida Infusion Shot Ampoule 1Dx, ma:nyo

Вариант для возрастной и обезвоженной кожи. Компоненты борются с сухостью и предупреждают потерю влаги, повышают иммунитет кожи, стимулируют выработку коллагена и усиливают защитный барьер. Микроиглы низкой интенсивности подойдут новичкам, которые начинают вводить компоненты в уход.

Крем для лица с микроиглами Spicule + Copper Peptide, Laba

В составе крема — трипептид меди. Он стимулирует производство коллагена и эластина, улучшает текстуру кожи и уменьшает морщины. По эффекту трипептид меди схож с ретинолом, но действует мягче и подойдёт даже чувствительной коже. Крем подходит для ежедневного использования: быстро впитывается и не оставляет липкости.

Успокаивающая сыворотка‑бустер PRO Cica Reedle Shot 100, VT

Неочевидное сочетание микроигл с успокаивающей центеллой азиатской. Сыворотка активно успокаивает раздражения, снимает покраснения и запускает процессы обновления. Такой подход помогает проблемной коже: снижает количество и выраженность несовершенств и предупреждает их появление в будущем.

Сыворотка‑роллер с пептидами и микроиглами Rejurecipe, PESTLO

Охлаждающий роллер облегчает нанесение сыворотки и позволяет равномерно распределить средство на коже. Помимо микроигл в формуле есть экстракт красного алоэ, ПДРН, ниацинамид и бакучиол. Они отвечают за синтез коллагена, регулируют выработку себума и восстанавливают защитные свойства кожи.

Микроигольчатые патчи для области вокруг глаз, Booster Bar

Если остальные средства стоит наносить, избегая кожи вокруг глаз, то это создано специально для неё. Микроиглы аккуратно проникают в верхние слои эпидермиса и доставляют гиалуроновую кислоту, которая активно увлажняет и уплотняет кожу вокруг глаз.