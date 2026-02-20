Формулы будущего: зачем нужна косметика из человеческих клеток

Индустрия красоты давно вышла за пределы привычных кремов и сывороток. Сегодня нам обещают технологии регенеративной медицины, факторы роста и клеточное обновление в банках. Формулы звучат все сложнее, названия ингредиентов все чаще напоминают научные публикации.

Особенно много вопросов вызывают средства, в составе которых упоминаются компоненты, связанные с человеческими клетками. Для одних это символ прорыва и будущего косметологии, для других — повод насторожиться. Но где здесь правда? Насколько это законно и безопасно? И действительно ли такие формулы способны дать результат, сопоставимый с медицинскими процедурами? Давайте разбираться.

Что скрывается за сложными названиями в составе

В последние годы в индустрии ухода все чаще появляются ингредиенты с формулировками, связанными с человеческими клетками. Один из них — Human Amniotic Fluid Cell Conditioned Media Extract (HAFCM). Название звучит слегка футуристично, но за ним стоит вполне конкретный биологический процесс.

Речь идет не о добавлении в кремы или сыворотки живых клеток. В косметике используют так называемую кондиционированную среду: раствор, в котором культивировались клетки, полученные из амниотической жидкости. Ее получают при плановых кесаревых сечениях с письменного согласия донора и после обязательного медицинского скрининга. Далее материал проходит очистку, стерилизацию и обработку, в ходе которой удаляются клеточные структуры и генетический материал.

В результате в формулу попадает не клетка как таковая, а среда, насыщенная биологически активными молекулами: факторами роста, цитокинами, белками и сигнальными веществами, которые клетки выделяли в процессе жизнедеятельности.

Почему такие компоненты вообще используют

Интерес к подобным активам связан с регенеративной медициной. Факторы роста и сигнальные молекулы играют ключевую роль в процессах восстановления тканей. Теоретически они могут стимулировать обновление кожи, поддерживать синтез коллагена, улучшать плотность и упругость, выравнивать тон.

Производители заявляют о регенерирующем, антивозрастном и восстанавливающем действии таких компонентов. Логика проста: коже легче использовать уже готовые биологически активные молекулы, чем синтезировать их самостоятельно.

Однако ключевой вопрос заключается в том, насколько эти вещества стабильны в косметической формуле и способны ли они преодолеть эпидермальный барьер при наружном нанесении. На сегодняшний день независимых, масштабных клинических исследований, которые однозначно подтверждали бы выраженную эффективность таких ингредиентов в косметике, недостаточно.

Возможные риски и ограничения

Даже если в составе отсутствуют живые клетки и генетический материал, остается вопрос безопасности. Любой биологический компонент человеческого происхождения потенциально может вызывать иммунные реакции, сенсибилизацию или отсроченные воспалительные процессы. Теоретически возможны аллергические реакции и индивидуальная непереносимость.

Дополнительная дискуссия касается влияния факторов роста на ткани. В медицине их использование строго контролируется. В косметике же контроль ограничен рамками регуляторных требований, которые различаются в зависимости от страны.

Кроме того, распространен миф о том, что средства с человеческими клетками способны заменить инъекционные процедуры или клеточную терапию. Это некорректное сравнение. Косметика работает поверхностно и не может воспроизводить механизмы медицинских вмешательств.

Законодательство: что разрешено, а что нет

На территории России и стран Европейского союза использование компонентов человеческого происхождения в парфюмерно-косметической продукции запрещено. Это закреплено в Техническом регламенте Таможенного союза 009/2011 и европейском косметическом законодательстве. Формулировки вроде Human Stem Cells, Human Stem Cell Extract, Human Mesenchymal Stem Cell Conditioned Media Extract, Human Amniotic Fluid Cell Conditioned Media Extract недопустимы в составе косметики, предназначенной для официальной продажи на этих рынках.

Иная ситуация наблюдается в Южной Корее. Там подобные ингредиенты разрешены и применяются в сегменте инновационной и премиальной антивозрастной косметики. Однако допуск на одном рынке не означает автоматическое разрешение на другом: регуляторные требования различаются.

Запрет касается именно человеческих клеток и производных человеческого биоматериала. При этом использование некоторых ингредиентов животного происхождения в косметике юридически допускается, если они соответствуют санитарным и техническим требованиям.

Альтернатива: растительные стволовые клетки

Если речь заходит о клеточной косметике, безопасной и легальной альтернативой являются растительные стволовые клетки. В составе они обозначаются как Plant Stem Cells, Phyto Stem Cells, Plant Cell Culture Extract, Callus Extract или Meristematic Cell Culture.

Это экстракты, полученные из культур растительных клеток, выращенных в лабораторных условиях. Они не имеют отношения к человеческим тканям и разрешены к использованию в России и странах ЕС. Компоненты ценятся за антиоксидантные свойства, способность поддерживать защитные функции кожи и помогать в борьбе с признаками фотостарения.

Растительные клеточные экстракты не заменяют клетки кожи и не встраиваются в ее структуру, как иногда ошибочно полагают. Они работают как активные ингредиенты: стимулируют процессы обновления, защищают от окислительного стресса и поддерживают общий тонус кожи.