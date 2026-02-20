Как выбрать термобелье, которое точно согреет

Зима — не повод отказываться от элегантности. У природы нет плохой погоды, а есть непродуманная одежда. Точнее, образ, к которому отнеслись без понимания главного критерия — температуры на улице.

© Freepik

Правильное термобелье работает как невидимый стилист: сохраняет тепло, отводит влагу и оставляет место для красивых верхних слоев. Как не ошибиться при выборе — короткая инструкция от стилиста Юлии Никифоровой для тех, кто ценит комфорт и вкус.

Состав и отведение влаги

Главное — способность отводить влагу и сохранять тепло, а не громкое слово «термо» на бирке. Юлия обращает ваше внимание на состав, от этого зависит функциональность.

Меринос (шерсть). Натуральный, теплый, дышащий, не впитывает запахи. Идеален для холодной погоды и длительных прогулок.

Синтетика (полипропилен, полиэстер, полимерные смеси). Быстро сохнет, эффективно отводит влагу, легок в уходе — отлично для спорта.

Смеси мериноса и синтетики. Комбинируют тепло и прочность, меньше колются и лучше держат форму.

Бамбук и шелк. Мягкие, приятные к телу, подходят для городского образа и чувствительной кожи, но хуже держат тепло.

Плотное облегание

Белье должно сидеть плотно, но не сдавливать.

«Обратите внимание на размер, в котором вам удобно, не гонитесь за буквами или цифрами на бирке. Слишком свободное не будет удерживать тепло, слишком обтягивающее будет мешать кровообращению и создавать дискомфорт под одеждой и при движении», — говорит стилист.

Несколько слоев — норма

Многослойность зимой обязательна.

«Термобелье — это базовый слой. Над ним — средний изолирующий слой (рубашка, свитер, флис). И завершающий, он же верхний — ветро/влагозащитный (куртка, комбинезон, шуба, пальто)», — отмечает Юлия.

Важен не только материал изделия, но и плотность ткани. Выбор толщины и плотности зависит от рода занятий на улице и самой погоды.

Легкий (light) — для активностей и теплой погоды; подходит как базовый слой под куртку.

Средний (midweight) — универсален: рабочий день, прогулки, поездки.

Тяжелый (heavy) — для сильных морозов и статичных активностей.

Эксперт уделяет внимание важным деталям.

Швы flatlock или бесшовная вязка — меньше натирают и комфортнее под одеждой. Высокая горловина или воротник-стойка сохраняет тепло шеи. Антибактериальная обработка уменьшает запахи.

Манжеты и пояс с плоскими краями не создают «бугров» под тонким пальто.

Практичные рекомендации от стилиста

Померяйте в движении: присаживайтесь, поднимайте руки — удобство важно.

Выбирайте цвет нейтральный: пастель или черный — меньше видны под прозрачными слоями.

Уход: мягкая стирка, без кондиционера, сушить развешенным — так ткань сохранит свойства.

Для чувствительной кожи — пробуйте меринос 18,5 мк; если зудит — ищите более тонкие смеси.

И напоследок: термобелье — это инвестиция в комфорт на несколько сезонов. Оно должно не портить стиль, а работать на него, согревая и оставляя место для любимой одежды — вот зимний триумф.