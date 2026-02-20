Серая мышка: француженки полюбили новый тренд

Казалось бы, ну что такого в сером цвете? Оказывается, именно он станет одним из самых актуальных в новом сезоне — рассказываем, почему и как его правильно носить.

© Freepik

В Париже (а следом и в других модных столицах) этой весной многие фэшн-истории будут крутиться вокруг одного выражения — ma puce. Буквально «моя крошка» (ну или мышка — словом, кто-то бесконечно милый, незаметный, но очень, очень симпатичный). В контексте моды сразу становится понятно, о чем речь — вся гамма уютного серого (как угодно можно комбинировать!), теплые мягкие фактуры. И невероятный комфорт. Стилист Алина Лобанова рассказала, как одеваться в рамках этого забавного тренда — собственно, пуркуа бы и не па.

Главный материал — вареная шерсть

В центре тренда — лоден, то есть вареная шерсть, и шерстяной флис. Теплые, дышащие, плотные, но пластичные материалы, которые держат форму и при этом не выглядят жестко.

«Кардиганы, худи, болеро, прямые брюки — все это в мягкой шерстяной версии смотрится дороже и интереснее обычного трикотажа. Это тот случай, когда вещь работает за счет фактуры, а не сложного кроя или громких логотипов», — рассказывает эксперт.

Цвет — мышино-серый

Не бетонный, не с креном в графит и не холодный офисный, а мягкий, как будто мышиная шкурка, с глубиной и едва уловимым теплым подтоном. Француженки собирают образы в тон — играют разными оттенками серого в одном комплекте. Получается спокойно, интеллигентно и очень расслабленно. А главное — сложно допустить оплошность при выборе комплекта.

Как это носят в Париже

Короткий кардиган из шерстяного флиса — с прямыми джинсами и лоферами в офис. Те же серые брюки — с белой рубашкой и каблуками для более формального выхода.

«Худи из вареной шерсти заменяет обычную толстовку и сразу делает образ аккуратнее и дороже. А шапки из серого флиса добавляют интригующей простоты даже самому невзрачному базовому комплекту», — говорит стилист.

Контрасты и акценты

Серый отлично дружит с белым и черным, но особенно красиво раскрывается рядом с теплым коричневым. Объемный шоколадный свитер плюс серые брюки — уже готовый сет, вполне себе в парижском духе. А если хочется динамики, в ход идут аксессуары: яркая сумка, выразительный ремень, цветная обувь. Для того, чтобы стать модной мышкой, вовсе не обязательно становиться скучной, наоборот: это означает, мастерски играть формами и фактурами, чтобы демонстрировать миру именно ваше настроение.