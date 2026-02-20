Кейт Мосс пришла на премьеру фильма в платье с полька-дот

Модель Кейт Мосс посетила кинопремьеру «Сандивара» в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

52-летняя Кейт Мосс позировала в синем платье с полька-дот и белым кружевом. Образ дополнили часы и золотой браслет, а также черные сапоги на шнуровке. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

До этого дочь Кейт Мосс, модель Лила Мосс, вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте.

Кейт Мосс родила дочь от совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то, что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.