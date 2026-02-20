Популярная модель пришла на показ в кольчуге

Популярная модель Тайгерлили Тейлор в откровенном образе посетила показ бренда Annie, который проходил в рамках лондонской Недели моды. Снимки публикует Daily Mail.

© globallookpress

31-летняя звезда реалити «90 дней до свадьбы» пришла на модное шоу в платье-кольчуге, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Образ завершали грубые ботинки. При этом макияж знаменитость предпочла в нюдовых оттенках.

© Lenta.ru

Ранее 70-летняя бывшая жена гитариста The Rolling Stones Джо Вуд вышла на подиум в бюстгальтере. Она стала участницей дефиле на шоу бренда Vin + Omi и предстала перед зрителями в черном костюме, который состоял из распахнутого пиджака с надписью «Ложь» и мешковатых брюк.