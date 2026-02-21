Бизнесвумен Ким Кардашьян показала, как выглядит с коротким блондом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ким Кардашьян примерила короткий блонд и сделала макияж с кремовой помадой. Бизнесвумен позировала в белом облегающем боди без нижнего белья.

«Барби», «Идет блонд», «Вот это образ», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

31 января Ким Кардашьян улетела из Лос-Анджелеса на своем частном самолете в Великобританию. Модель остановилась в загородном отеле Estelle Manor в Котсуолдсе, чтобы встретиться с автогонщиком. Издание The Sun сообщило, что у знаменитостей были «очень романтические» выходные, во время которых за ними следили охранники, чтобы обеспечить им уединение и безопасность.

Отмечалось, что в воскресенье в 11 утра влюбленные покинули отель на разных автомобилях.

В январе 12-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста впервые представила собственную песню на сцене. Девочка выступила перед 42 тысячами зрителей в Мексике на концерте отца. Она спела о недавно сделанном пирсинге на пальцах.

Ранее Ким Кардашьян сделала селфи с минимум макияжа.