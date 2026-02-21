Шарлиз Терон снялась в платье для обложки глянца

Актриса Шарлиз Терон стала лицом нового выпуска журнала Another Magazine. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя Шарлиз Терон оголила часть груди в черном платье с открытой спиной. На других кадрах она позировала в белой блузке с высоким горлом и бантом. Ей также выпрямили волосы и уложили в низкий пучок, а также сделали нюдовый макияж.

1 октября Шарлиз Терон стала гостьей показа бренда Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. На мероприятии также присутствовал Джонни Депп. В соцсетях появилось видео, в котором актриса игнорирует коллегу. В ролике она поздоровалась с главным исполнительным директором компании LVMH Бернаром Арно и женой президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит, но не подошла к Джонни Деппу, который стоял рядом. Читатели Daily Mail осудили знаменитость.

В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.

Ранее Шарлиз Терон заподозрили в пластике из-за нового фото.