Стилист назвал два модных оттенка весеннего сезона

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, показал два модных оттенка весеннего сезона. Об этом он написал в Telegram-канале.

Рогов показал несколько образов со съемок шоу. Стилист позировал в персиковых, розовых, бирюзовых вещах, показав трендовые сочетания в оттенках на весну 2026 года.

«Детали дня. Снимаем цикл свежих серий шоу «Модный приговор». Решили дать цвета! Приближаем весну как можем», — написал Рогов.

В январе ведущий «Модного приговора» в Telegram-канале объяснил, как носить самый трендовый свитер года. По его словам, самый актуальный узор сезона — скандинавский. В подборку нетривиальных вариантов стилизации таких свитеров с подобным орнаментом он отнес кожаный ремень поверх свитера; комбинацию со спортивными трениками; объемный свитер с рубашкой и классической черной юбкой-карандашом.

До этого стилисты рассказали, что весной в тренде будут свитеры в морском стиле, особенно актуальны широкие полосы, контрастные сочетания оттенков и слегка свободный крой. Кроме того, они посоветовали приобрести кардиган в пастельных оттенках, включая пудровые, сливочные, фисташковые и небесно-голубые тона. Его можно сочетать с джинсами для повседневных выходов, платьями или костюмными брюками.

Ранее Александр Рогов посоветовал носить легинсы поверх ярких носков.