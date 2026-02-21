Светлана Ходченкова снялась в белом платье

Актриса Светлана Ходченкова снялась в образе невесты на фоне слухов о тайной свадьбе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя актриса позировала в белом платье, дополнив образ колье и серьгами с жемчугом. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали нюдовый макияж. Съемку она устроила на фоне слухов о тайной свадьбе.

В конце августа Светлана Ходченкова выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В сентябре Светлана Ходченкова опубликовала фото, где была запечатлена во время занятия стрип-пластикой. Актриса сидела на шпагате перед камерой. Артистка позировала в облегающем топе с длинными рукавами, микрошортах, чулках и стрипах. Знаменитость снялась с собранными в хвост волосами.

Ранее Светлана Ходченкова в шубе отметила 43-летие в Альпах.