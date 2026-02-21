Топ-5 экспресс-способов вернуть коже сияние и свежесть

Нужно срочно бежать на свидание или корпоратив, а зеркало показывает опухшее лицо и темные круги под глазами. Что делать? Как быстро убрать следы усталости, чтобы выглядеть идеально? Ямальский массажист, косметолог-эстетист Алина Примак утверждает: нет ничего невозможного.

Экспресс-методами наведения красоты специалист поделилась с «Красным Севером».

Топ-5 способов быстро вернуть коже сияние и свежесть

1. Зарядка

На самом деле, 60 минут — это достаточный временной промежуток. За час можно переделать множество запланированного и справиться со следами усталости. По мнению Алины Примак, первое, что нужно обязательно сделать — несколько физических упражнений, которые помогут движению лимфотока:

«Хорошо выполнить зарядку для верхней части тела, чтобы разгрузить спину, нормализовать лимфоток. Например, неполные круговые вращения плеч, головы. Можно обратиться к йоге, сделать упражнения на растяжку спины, конечностей. Это поможет улучшить осанку, подтянуть живот и подбородок, поднимет настроение. Уделить внимание суставам: покрутить руками, ногами. Если организм быстро откликнется, уйдет отечность, появится румянец».

2. Душ

После зарядки специалист рекомендует встать под контрастный душ. Струи воды освежат и взбодрят. Только не надо увлекаться, ведь у нас есть всего лишь час, чтобы собраться на важную встречу. И контраст не должен быть экстремальным, сильно холодная или горячая вода пользы не принесет. Душ улучшит кровообращение и состояние кожи, повысит тонус, поможет снять напряжение.

3. Экспресс-массаж

Легкий массаж лица и шеи — то, что необходимо после душа. Снять эмоциональные зажимы, расслабить мышцы, чтобы разгладились морщинки, а взгляд приобрел ясность и спокойствие.

«Перед массажем можно протереть кожу кусочком льда. Делаем массаж руками, после используем вакуумные баночки или шарики су джок. Движения начинаем внизу лица, поднимаясь вверх, по массажным линиям. Пальцами — по три-пять раз, столько же — банкой или шариком. Этого будет достаточно, чтобы кожа «ожила». Не нужно бояться, что от массажа кожа растянется. Это миф. Если все делать правильно, кожа, напротив, подтянется».

Алина Примак советует промассировать не только лицо, но и апоневроз в затылочной части головы. Напряжение на затылке связывают с хроническим стрессом и тревожностью. Мышечное напряжение в области головы и шеи вызывает ощущение давления и болезненности.

«Нужно захватить кожу головы, чуть приподнять ее, и мягко потянуть руки друг к другу. Затем несколько раз сжать и разжать», — говорит косметолог.

4. Маски и примочки

Хорошо действует на кожу сок алое — с ним не нужно мудрить, надо просто отрезать веточку растения, выдавить сок и протереть им лицо. Лед — универсальное средств, его хорошо использовать как компресс.

Экспресс-маска из свежего огурца — известный и действенный способ. Необходимо натереть огурец, очищенный от кожуры, на крупной терке и аккуратно выложить массу на лицо. Можно заварить овсяные хлопья, слить воду и сделать из кашицы маску.

«Есть простая картофельная маска. Сырую картофелину натереть, добавить к кашице две столовые ложки сливок или сметаны. Нанести сметанообразную смесь на лицо, оставить на 10 минут. Это средство можно использовать и для кожи вокруг глаз», — посоветовала Алина.

Можно воспользоваться необычным экспресс-методом — маской из фольги. Необходимо взять десять овалов из пищевой фольги по размеру тканевой маски, сделать прорези для глаз, носа и рта. На полчаса положить заготовки в морозилку. Через это время можно прикладывать к коже фольгу, при нагревании менять заготовку. Это заменит лед и снимет отечность.

Чтобы убрать воспаление и отек с век, специалист советует применять аптечную ромашку в пакетиках. Ее необходимо заварить, остудить до комфортной температуры и на несколько минут положить на глаза.

5. Шее — особое внимание

Ухаживать за лицом, игнорируя зону декольте, — ошибка, которую допускают многие. Алина Примак рекомендует начинать массаж с шеи и только потом подниматься к лицу, даже если времени на уход совсем мало. Маску также лучше нанести и на область декольте.

С маской на лице желательно принять горизонтальное положение и расслабиться, мышцы не должны быть напряжены. После омолаживающих процедур надо полежать еще несколько минут с закрытыми глазами, расслабиться, привести мысли в порядок. И лишь потом приступать к макияжу.

Экспресс-методы хорошо работают, когда нужно срочно привести себя в порядок. Но специалисты советуют заниматься уходом за лицом и шеей регулярно, делать массаж и маски несколько раз в неделю. Оптимальный вариант — посетить специалиста и получить более подробные и индивидуальные рекомендации.

О чем нужно помнить, чтобы выглядеть хорошо

Соль и кофеин задерживают воду в организме.

Если пересаливать пищу и пить много кофе, можно заработать отеки, которые никакие средства не смогут убрать.

Воды должно быть достаточно.

Тусклое лицо — прямое следствие обезвоживания организма, считают косметологи. Полтора-два литра воды в день должны стать нормой. Кофе, чай, морс, сок и компот — не в счет.

Сон — лучший косметолог.

Во сне мышцы расслабляются, кожа отдыхает. Спать необходимо не менее семи часов. Бессонница — первый враг красоты, особенно накануне важной встречи.