Как подтянуть овал лица без операций и уколов красоты?

Операции или уколы красоты - серьезное вмешательство, к которому прибегают многие знаменитости, желающие изменить свою внешность. Но в этом вовсе нет необходимости: желаемого эффекта можно достичь с помощью особого ухода и макияжа.

Даже звезды, которых мы видим на красных дорожках, не всегда рождаются с идеальной внешностью. Но не все из них прибегают к лицевой хирургии: преимуществом идеального вида многих знаменитостей является просто-напросто хороший макияж. Он способен, например, визуально увеличить губы или уменьшить нос. Рассказываем, как подтянуть овал лица без уколов красоты и подтяжек, а с помощью макияжа и ухода за кожей.

Массаж лица

Начнем с того, что можно не просто улучшить внешний вид своего лица, но и действительно изменить его форму. Массаж может помочь достичь этой цели, но для этого нужно выполнять его регулярно - только так вы получите желаемый эффект. Конечно, если делать массаж утром перед выходом из дома, то удастся избавиться от отеков и припухлостей, но чтобы действительно изменить форму лица и получить лифтинг-эффект, понадобится много регулярных сеансов.

Массаж можно выполнять руками, с помощью роллера или гуаша. Самое главное - правильно выбрать технику, ведь массаж подходит не всем. Если у вас тонкая кожа или раздражение, то тут массаж лица может быть противопоказан. В любом случае, перед началом процедур лучше проконсультироваться со специалистом.

Косметика с лифтинг-эффектом

Чтобы добиться лифтинг-эффекта, к массажу можно добавить особые уходовые средства. На полках магазинов можно найти множество таких продуктов: кремы, сыворотки, маски.

Чаще всего лифтинг-средства представляют как антивозрастные, потому что они могут помочь разгладить морщины и подтянуть кожу. Поэтому их обычно выбирают девушки постарше, так как считается, что кожа начинает стареть после 25 лет. Так что, если вы не чувствуете потребности в антивозрастных средствах, то сделайте упор именно на лифтинг-эффекте.

Лифтинг-макияж

После ухода за кожей можем наносить макияж. Главное правило для лифтинг-эффекта - все линии рисуются снизу вверх под углом 45 градусов от центра лица к краю.

Чтобы лицо выглядело свежим и подтянутым, используйте консилер немного светлее вашего цвета лица. Нанесите его на скулы, под глазами и от кончиков бровей. Растушевывайте в том же направлении: 45 градусов вверх.

Чтобы усилить визуальный эффект, делаем макияж глаз (так же под углом 45 градусов). Выбираем смоки или просто направляем кончики стрелок в направлении виска. После этого наносим тушь на ресницы: можете накрасить их в стиле "лисьи глазки" - когда ресницы на внешней стороне глаза длиннее, чем на внутренней.

Последний шаг - макияж губ. Тут можно использовать любые любимые средства: помаду, блеск или карандаш. Губы не сильно влияют на эффект лифтинга, поэтому смело выбирайте свой любимый цвет: от нюдового до ярко-красного.

