Модель Хейли Бибер в шубе и топе снялась для обложки глянца

Модель Хейли Бибер стала лицом нового выпуска журнала. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя Хейли Бибер позировала в объемной розовой шубе. Волосы ей уложили мягкими волнами и сделали макияж с блестками. На других кадрах модель позировала в расстегнутой шубе и рыжем топе от купальника. Хейли Бибер примерила образы с платьем с открытой спиной, блузой и брюками.

На прошлой неделе Хейли Бибер приняла участие в новой рекламной кампании бренда косметики Rhode, который продала в конце мая 2025 года. Бизнесвумен позировала в белом бомбере, трусах, высоких носках и лыжных ботинках. На одном из фото манекенщица лежала в сугробе и держала блеск для губ в руке. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественном стиле.

На днях Хейли Бибер стала гостьей гала-ужина Vogue Forces of Fashion в Сиднейском оперном театре. Она позировала в ванильном платье с глубоким декольте и голой спиной. Винтажный наряд модель предпочла из коллекции бренда Versace. Бибер также сделала аккуратный низкий пучок и вечерний макияж.

Ранее Хейли Бибер впервые рассказала о пережитой операции на сердце.