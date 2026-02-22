Оксана Самойлова сфотографировалась в крошечном бикини в Африке

Блогерша Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном купальнике. Знаменитость поделилась видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Оксана Самойлова вместе с детьми улетела на отдых в Африку. В новом ролике 37-летняя блогерша предстала в черном крошечном бикини. Знаменитость была запечатлена с собранными волосами и без косметики на фоне пальм и водоема.

Накануне Оксана Самойлова сообщила на реалити «Джиган и Оксана», что супруг запугивает мужчин, которые проявляют к ней знаки внимания. Выпуск опубликован на VK Видео. По словам бизнесвумен, любое ее взаимодействие с представителями мужского пола автоматически трактуется окружающими как роман, а действия Джигана лишь усугубляют ситуацию.

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом 9 октября. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. На него блогерша приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, только если ее супруг «повзрослеет».

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что суд отказался разводить Джигана и Самойлову. На заседание пришли только их представители. Суд приостановил бракоразводный процесс в связи с требованием артиста признать брачный договор недействительным.