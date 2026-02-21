Стилист рассказал, какие стрижки и укладки будут в тренде весной

Этой весной актуальны натуральные оттенки волос и естественные легкие укладки. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт моды, стилист Владислав Лисовец.

© Freepik

«В тренде мягкие, ближе к натуральным, оттенки волос — то, что есть в природе. Русый ореховый цвет, блонд с темными корнями обязательно. Челки также остаются в моде, либо очень короткие, либо удлиненные, — тут уже на ваше усмотрение. У нас давно не было в моде длинных волос, но не супер длинные. И если длинные волосы, то они не вылизанные, не вычесанные, а как будто бы чуть-чуть их потрепал ветер. Тогда это будет смотреться естественно и мягко. Вообще, сегодня тренд без каких-либо сильных и сложных укладок — все это делает образ старомодным. Легкие волны, легкие кудри. Как будто бы вы уже с этой укладкой побыли несколько дней. Вот такой эффект, наверное, самый модный. Прямой пробор так и остается пока самым популярным», — сказал Лисовец.

По его словам, абсолютным трендом весной становятся гладкие прически, а фаворитом считаются «собранные волосы и открытое лицо».