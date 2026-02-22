Ксения Собчак вышла на публику в кожаном платье и с хлыстом

Журналистка Ксения Собчак вышла на публику в вечернем наряде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Собчак снялась в коричневом кожаном платье и черном ремне. Образ дополнили сапоги из замши, сумка с хлыстом и серьги. Журналистке сделали укладку с низким пучком и вечерний макияж.

На днях Ксения Собчак приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IRNBY. На одном из фото журналистка предстала перед камерой в коричневой толстовке, коротких шортах и кожаных ботфортах. Телеведущей уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой. На другом фото знаменитость предстала в красной толстовке, черном топе и облегающих брюках.

До этого Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном корсете из кружева Dolce & Gabbana, который сочетала с юбкой на молнии, жакетом, ажурными колготками и туфлями. Журналистка дополнила образ массивными серьгами, колье и кольцами. Образ знаменитость завершила клатчем «из макарон».