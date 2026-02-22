Модель Белла Хадид в топе со спущенным плечом снялась для рекламы

Модель Белла Хадид снялась для рекламы собственных духов Orabella. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Белла Хадид позировала в пестром топе с розовой отделкой и спущенным плечом. Образ дополнил коричневый ободок из кожи. Волосы модели уложили в низкий пучок и сделали легкий макияж с румянами.

27 января стало известно, что Белла Хадид и тренер по конному спорту Адан Бануэлос расстались после 2 лет отношений. Инсайдеры издания Page Six заявили, что решение паре «далось непросто». В последнее время Белла Хадид и Адан Бануэлос то сходились, то расходились. Теперь пара приняла окончательное решение о расставании, однако официально СМИ ничего не комментировали.

В феврале 2024 года супермодель подтвердила слухи о романе. Белла Хадид впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным.

