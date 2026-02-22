Ведущая Регина Тодоренко снялась в мини-платье на фоне скандала с аллергиком

Телеведущая и певица Регина Тодоренко снялась в мини-платье на фоне скандала с аллергиком. Звезда опубликовала фотографию в Instagram. 35-летняя Регина Тодоренко предстала перед камерой в красном облегающем мини-платье, которое дополнила черными туфлями на каблуках и браслетами. Телеведущая позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена, сидя на кровати. Скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся после выхода шоу "Пожалуйста, не рассказывай!". В беседе с ведущим она призналась, что, зная о непереносимости меда у друга, специально добавила в его чай аллерген. Артистка считала, что все болезни психосоматические, однако ее поступок едва не стоил человеку жизни. После угощения Тодоренко у ее знакомого случился отек Квинке. В сети в истории телеведущей не нашли ничего забавного. Пользователи стали критиковать ее и называть бездушной. После этого блогер Владимир Маркони вступился за Тодоренко и заявил, что удалил скандальный выпуск.