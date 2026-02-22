Эшли Грэм снялась в юбке с разрезом

Plus-size модель Эшли Грэм снялась за барной стойкой. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эшли Грэм в красной полосатой мини-юбке с разрезом и футболке с логотипом бренда Gucci. Образ дополнили мюли и массивные серьги. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали легкий макияж. Модель встала за барную стойку и разливала коктейли для поклонников.

Несколько недель назад Эшли Грэм раскритиковали за фото в брюках. Plus-size модель опубликовала кадр, где стояла в пестром топе со спущенным плечом и облегающих коричневых брюках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж.

«Прибавила в весе», «Фигура изменилась», «Это архивное фото?», — написали пользователи соцсетей.

До этого Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее Эшли Грэм в мини-юбке вышла на публику в Италии.