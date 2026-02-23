Принцесса Кейт Миддлтон пришла на BAFTA в роскошном платье с декольте

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли в свет после ареста брата короля Великобритании Карла III, экс-принца Эндрю. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась 22 февраля в Лондоне. Принцесса Уэльская прошлась по красной дорожке в нежно-розовом макси-платье с декольте от Gucci. Жена принца Уильяма добавила к наряду длинные серьги, браслет и кольцо. Ей уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж. Принц Уильям появился на мероприятии в бархатном бордовом костюме и белой рубашке с бабочкой.

Среди гостей также были Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Тейана Тейлор, Кейт Хадсон и другие звезды.

19 февраля Daily Mail сообщило, что британская полиция арестовала брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Уточнялось, что бывшего принца задержали в день его рождения по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Позже Карл III впервые прокомментировал новость об аресте брата Эндрю. Об этом сообщило издание Tatler со ссылкой на официальное заявление королевской семьи.