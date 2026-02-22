Актриса Кейт Хадсон снялась в кожаном корсете с глубоким декольте

Голливудская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в кожаном корсете. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

46-летняя Кейт Хадсон появилась на вечеринке для номинантов премии BAFTA, которая состоялась 21 февраля в Лондоне. Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном корсете с глубоким декольте и белой длинной плиссированной юбкой. Артистка также надела массивные серьги. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и розовым блеском.

В конце января Кейт Хадсон показала снимки, сделанные во время поездки в Париж на Неделю моды. 46-летняя актриса посетила показ бренда Armani. Артистка вышла на публику в розовом топе с глубоким декольте и узором, который был украшен пайетками. Знаменитость также надела черные широкие брюки, серьги и кольцо. Кейт Хадсон позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем.

Недавно актриса стала гостьей церемонии вручения наград Гильдии художников по костюмам в Лос-Анджелесе. Кейт Хадсон позировала в лавандовом платье с глубоким декольте, а на плечи накинула легкую шубу. Образ дополнили серебряные босоножки, чокер с бриллиантами и серьги. Актрисе сделали укладку с прямыми волосами и макияж с фиолетовыми тенями.

