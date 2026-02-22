Косметолог рассказала, есть ли смысл использовать кремы с коллагеном

Средствам с коллагеном приписывают чудодейственные свойства. Врач-косметолог Зухра Балакеримова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», есть ли смысл пользоваться кремами с ним в составе.

«Во-первых, поверхностные полимеры и гидролизаты коллагена создают плёнку, которая удерживает влагу, уменьшает испарение и визуально делает кожу более гладкой. Во-вторых, гидролизованные формы коллагена могут действовать как сигнал для клеток, стимулируя синтез собственных матричных компонентов, при условии, что формула и концентрация подобраны правильно», — объяснила эксперт.

Приём коллагена внутрь может оказывать определённую пользу в сочетании с полноценным питанием, витаминами C и D, омега-3 и адекватным белковым рационом, но ожидать мгновенного «антиэйдж чуда» не стоит. В ряде случаев добавки помогают улучшить гидратацию кожи и уменьшить субъективное ощущение сухости, но для заметных структурных изменений обычно требуются комплексные подходы.