Голливудская актриса Марго Робби продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

21 февраля Марго Робби появилась на фестивале Tropfest в Сиднее. Актриса позировала перед фотографами в черном прозрачном платье, под которое надела бюстгальтер и атласные шорты. Артистка добавила к образу туфли в тон и светлую сумку. Знаменитость пришла на закрытое мероприятие с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

На прошлой неделе Марго Робби и ее коллега Джейкоб Элорди посетили премьеру фильма «Грозовой перевал», в котором сыграли главные роли. Актриса позировала на дорожке в молочном макси-платье Dilara Findikoglu с рваными рукавами и чокере. Артистка пришла на мероприятие с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле с блеском для губ. Джейкоб Элорди появился на публике в сером брючном костюме, рубашке с галстуком и белых мокасинах.

До этого 4 февраля Марго Робби пришла на радио BBC в Лондоне, чтобы рассказала о фильме «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Актриса вышла на публику в корсете с розовым узором, черных брюках с заниженной талией и остроносых туфлях на каблуках.

Ранее Марго Робби в корсетном мини-платье снялась в объятиях Элорди на берегу Тихого океана.