Приянка Чопра снялась в топе с открытой спиной

Актриса Приянка Чопра показала фигуру в топе с открытой спиной. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Приянка Чопра предстала перед камерой в атласном фиолетовом комплекте, который состоял из топа с открытой спиной и шаровар. Актриса добавила к костюму лаковые туфли на каблуках, массивные браслеты, кольца и серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали вечерний макияж.

17 февраля Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас появились на премьере фильма «Блеф», которая состоялась в Голливуде. Актриса выбрала для закрытого мероприятия коричневое платье с кожаным корсетом и юбкой с разрезом до бедра и шлейфом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках, кольца и ожерелье. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж с розовыми румянами и помадой. Ник Джонас предпочел брючный костюм с рубашкой, шерстяной пиджак и черные туфли.