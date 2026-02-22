Модель Кайя Гербер опубликовала фото в кожаном мини-платье

Дочь супермодели Сидни Кроуфорд Кайя Гербер показала фигуру в кожаном мини-платье. Фотографии были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя Кайя Гербер стала лицом новой коллекции бренда Givenchy. На одном из фото модель позировала в красном кожаном мини-платье с открытыми плечами, которое дополнила босоножками на каблуках, массивным браслетом с кристаллами и длинными серьгами. Манекенщице уложили волосы и сделали макияж.

15 февраля Кайя Гербер посетила 41-й церемонию вручения премии Film Independent Spirit Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Модель позировала на дорожке в черном полупрозрачном макси-платье с узором без бюстгальтера. Манекенщица добавила к наряду туфли на каблуках и серьги. Звезде подиумов уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

В январе Кайя Гербер стала героиней нового выпуска журнала Harper's Bazaar. На обложке модель предстала в белом кружевном платье, которое сочетала с черной кожаной курткой, чулками и туфлями на маленьком каблуке. Манекенщице сделали объемную прическу и макияж с черными стрелками и помадой.