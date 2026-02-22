Вера Брежнева снялась в облегающем белом купальнике

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» и певица Вера Брежнева поделилась атмосферными кадрами с отдыха на Мальдивах. Новое фото артистка опубликовала в Инстаграме (запрещен в РФ).

© РИА Новости

На снимке 44-летняя исполнительница позирует у бассейна на фоне пальм и лежаков. Брежнева предстала в белом слитном купальнике и анклете с ракушками, стоя спиной к камере. Распущенные волосы и минималистичный образ подчеркнули атмосферу расслабленного тропического отдыха.

© Super.ru

Публикация быстро привлекла внимание поклонников: многие отметили подтянутую фигуру певицы и ее естественную красоту. Судя по кадрам, отпуск на островах проходит в спокойном и уединенном формате.

Ранее Вера Брежнева отметила 44-летие в особенной, по-домашнему тёплой атмосфере. Певица, которая редко делится личными моментами, на этот раз приоткрыла завесу и показала, как прошёл её день рождения. Праздник состоялся в узком семейном кругу. Рядом с артисткой были самые близкие — мама, младшая дочь Сара и три сестры/