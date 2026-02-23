Каким вышел дебют Луиз Троттер в Bottega Veneta?

Весенне-летний сезон 2026 стал настоящим парадом громких назначений, и одним из самых обсуждаемых стал первый показ Луиз Троттер для Bottega Veneta. Дизайнер задала уверенный тон: выразительные плечи — от чётко очерченных и угловатых до мягко округлых и фактурных — обозначили её намерение говорить на языке силы и пластики одновременно.

© Mainstyle

Эстафету в модном доме Троттер приняла у Матьё Блази, который теперь работает в Chanel, а до него креативное направление возглавлял Дэниел Ли, сегодня связанный с Burberry. В последние годы модный подиум действительно напоминает олимпийский факел: каждый дизайнер формировал собственную визуальную вселенную бренда, где аксессуары и обувь становились объектами желания и коллекционирования. При этом марка продолжала существовать без официального присутствия в соцсетях, делая ставку на лукбуки, кампании и поддержку звёздных амбассадоров.

На сентябрьском показе Троттер задала новую интонацию, но увидеть коллекцию в реальной жизни публика смогла только сейчас — запуск намечен на конец месяца, всего через несколько дней после показа её второй коллекции в Милане. В разгар подготовки к осеннему сезону дизайнер подчеркнула, что для неё важно сохранить ремесленную ДНК дома.

«Я верю, что вещи Bottega Veneta создаются для человека, который их носит, поэтому важно продумать всё до мелочей», — объясняет она.

По её словам, задача состояла в том, чтобы соединить форму и мягкость, интегрировав мастерство бренда во внутреннюю конструкцию каждого изделия.

Особенно это заметно в тейлоринге с его «округлой структурой», которую Троттер считает фундаментальной для всей коллекции. Знаковую технику intrecciato — плетение из кожи — она переосмыслила не только в аксессуарах, но и в ready-to-wear: от молочно-белых комплектов до шоколадного жакета силуэта «песочные часы» с зигзагообразным мотивом.

Развивая линию аксессуаров, дизайнер предложила функциональные, но выразительные сумки, вступающие в диалог с архивом. Обновлённые Lauren, Knot, Cabat и Veneta сохранили наследие, но обрели современную пропорцию и мягкость. Главной героиней стала Veneta — модель, вдохновлённая архивной версией 2002 года и ещё более ранними разработками сооснователя бренда Ренцо Зенгиаро 1970-х. Сумка выполнена из тонких полосок наппы, сплетённых вручную, и представлена в четырёх размерах.

Обувная линия варьируется от лаконичных лоферов и кроссовок до футуристичных ботильонов с прозрачными каблуками и текстурированных туфель.

«Мне хотелось добавить расслабленности, мягкости и игры», — отмечает Троттер.

Если весенне-летняя коллекция стала вступлением, то дальнейшие главы обещают быть не менее убедительными.

«Bottega Veneta — для уверенных мужчин и женщин. Это тактильная роскошь, ощущение, способ двигаться в одежде и через мир», — говорит дизайнер.

Судя по дебюту, этот способ вполне применим к реальной жизни.