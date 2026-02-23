Что такое wolf cut и почему эта стрижка станет главным хитом весны

Небрежная, дерзкая и при этом удивительно женственная — wolf cut уверенно выходит в лидеры среди трендов нового сезона. Неудивительно, что эту стрижку уже примерили Майли Сайрус, Сьюки Уотерхаус, Дженна Ортега и Кара Делевинь.

«Wolf cut сочетает в себе характер и мягкость», — объясняет звёздный стилист Шарлотта Менса.

Эта форма объединяет лучшие черты шэгa и маллета, создавая гибридную причёску, которая выглядит современно и при этом легко носится. За счёт филированных слоёв у лица и по всей длине волосы приобретают текстуру и ощущение продуманной небрежности — как будто вы вообще не старались.

Что такое wolf cut?

Wolf cut — это современный микс шэгa 70-х и маллета 80-х. «Много рваных, текстурных слоёв добавляют движения, объёма и той самой “живой” крутости, которую так любят знаменитости», — говорит стилист и основатель салона Ларри Кинг.

По его словам, стрижка одновременно «дерзкая, элегантная и слегка растрёпанная». Силуэт при этом слегка вытянутый, с более выраженными углами и объёмом у макушки — благодаря этому создаётся эффект приподнятой, скульптурной формы, а не мягкого округлого объёма. Стрижка отлично смотрится на длине до ключиц, на волосах средней длины и даже на длинных. При всей универсальности wolf cut — заметное и смелое решение, поэтому прежде чем решиться, стоит взвесить, готовы ли вы к столь выразительному образу.

Какая длина идеальна?

По словам стилиста Сэма Макнайта, wolf cut можно адаптировать практически под любую длину, однако самый популярный вариант — до ключиц. Ларри Кинг соглашается: особенно эффектно смотрится удлинённая версия, уложенная мягкими волнами.

Подходит ли wolf cut для всех типов волос?

Короткий ответ — да, но многое зависит от текстуры. «Удачная wolf cut строится на понимании текстуры и густоты волос», — отмечает Макнайт. Естественные волны или кудри часто даже упрощают укладку: при грамотной стрижке достаточно вымыть голову, нанести средство и позволить волосам высохнуть естественно.

При кудрявых волосах важно учитывать естественный рисунок завитка, чтобы слои подчёркивали форму, а не создавали лишний объём. Тем, кто не готов к радикальным переменам, стилисты советуют поэкспериментировать с париками или накладными прядями — так можно «примерить» чёлку и слоистую форму без обязательств.

Особенно выигрышно wolf cut смотрится на прямых волосах — за счёт контраста между чёткой структурой и намеренной растрёпанностью. Главное правило — сохранить здоровье и блеск волос, чтобы слои выглядели осознанно, а не случайно.

«Знайте свою текстуру и работайте с ней, а не против неё», — подчеркивает Кинг.

Лучшие средства для укладки wolf cut

Текстурирующие спреи помогают добавить движения и объёма, лёгкие муссы или кремы — подчеркнуть слои. Для финальных штрихов подойдут диффузор, выпрямитель или зажимы без заломов, но зачастую достаточно просто уложить волосы руками, приподняв их у корней. Если волосы склонны к пушистости, пригодится несмываемый питательный бальзам — он подчеркнёт естественную текстуру и уберёт лишний фриз. Лёгкая расчёска поможет аккуратно структурировать форму, а помадка для волос выделит отдельные пряди и усилит драматичный эффект.

Самые стильные способы носить wolf cut

«Wolf cut требует определённой уверенности», — считают стилисты.

Хотя стрижка подходит многим, по-настоящему эффектно она смотрится на тех, кто готов поддержать её смелый, немного бунтарский характер. В конечном счёте это не просто форма, а настроение — про индивидуальность, свободу и лёгкую рок-н-рольную дерзость.