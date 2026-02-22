Блогерша показала наряд на чужую свадьбу и вызвала споры в сети

Блогерша Сери Мертенс показала наряд на чужую свадьбу и вызвала споры в сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

35-летняя британка рассказала, что была приглашена на указанное торжество мужчиной, который хотел, чтобы она стала его спутницей. При этом девушка выбрала для мероприятия облегающее бордовое платье ниже колена. Предмет гардероба обнажал спину и оказался оформлен глубоким декольте. Также образ дополняли прозрачные мюли на высоких каблуках.

Мертенс указала, что позвавший ее мужчина счел наряд неуместным и попросил переодеться, однако она не нашла для этого причин.

«Вы же знаете правило: если ноги прикрыты, то грудь на виду», — заявила автор поста.

Зрители высказались о внешнем виде блогерши в комментариях. Часть пользователей раскритиковали его:

«Слишком откровенно для свадьбы», «Это неуместно», «Туфли стриптизерши на свадьбе — это безумие», «Декольте слишком глубокое», «Попытка превзойти невесту».

Другие юзеры поддержали девушку, сделав комплименты.

«Элегантно», «Потрясающие», «Думаю, ты сделала правильный выбор», «Мне кажется, наряд подходит», — указали они.

