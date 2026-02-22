Пэрис Хилтон снялась в прозрачном боди с экстремальным декольте

Актриса и модель Пэрис Хилтон показала фигуру в «голом» боди с экстремальным декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Пэрис Хилтон предстала перед камерой в черном кружевном прозрачном боди с глубоким декольте, которое дополнила поясом, чулками, длинными перчатками, туфлями на каблуках и серьгами. Модель позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

На днях Пэрис Хилтон устроила откровенную фотосессию, где позировала на розовом фоне. Актриса стояла перед камерой в гольфах, туфлях н каблуках, длинных перчатках и чокере. Модель прикрывалась пушистой накидкой. Знаменитость позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем.

До этого Пэрис Хилтон рассказала, что 14 февраля состоялась ее вторая помолвка с бизнесменом Картером Реумом. Влюбленные возобновили клятвы верности во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Миллионер сделал предложение руки и сердца модели в окружении их детей: сына Феникса и дочери Лондон. На снимках актриса была запечатлена в белом макси-платье, а предприниматель — брючном костюме.