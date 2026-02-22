Как восстановить сухие волосы после зимы

Снять зимнюю сухость волос помогут спа-уходы на основе арганового масла, а также регулярные питательные и увлажняющие маски несколько раз в неделю. Об этом «Газете.Ru» рассказал топ-стилист бьюти-пространства «Шевелюр» Александр Аванесов.

«Зима для волос — это «идеальный шторм»: мороз, ветер, шапки и шарфы, а «бонусом» еще и отопление дома — все это плохо влияет на их состояние. В результате к весне мы чаще всего видим один и тот же набор: тусклость, сухие кончики, спутывание, а иногда — зуд или шелушение кожи головы. Восстановление стоит начинать не с «самой сильной маски», а с правильной диагностики. Одинаково сухими могут быть и пористые окрашенные волосы, и тонкие натуральные, которым просто не хватает защиты. Поэтому первый логичный шаг — понять, что именно сейчас нужно вашим волосам и коже головы», — сказал Аванесов.

Если восстанавливать волосы в домашнем уходе, ключевой фокус, по словам эксперта, должен быть на мягкое очищение, увлажнение и питание. При этом важно соблюдать определенные рекомендации.

«Мойте волосы не чаще, чем 2–3 раза в неделю (или по необходимости кожи головы). Не нужно наносить шампунь на всю длину — очищать стоит в первую очередь кожу головы, а длину «промывает» пена. После каждого мытья волосам нужен кондиционер или бальзам. Маску можно наносить 1–2 раза в неделю. Держите ее 10–20 минут под теплым полотенцем. Тепло помогает компонентам лучше проникнуть в структуру волоса, а регулярность возвращает эластичность и уменьшает ломкость. Сушка и укладка с высокой температурой усиливают ломкость, поэтому идеально — досушивать волосы прохладным воздухом, чтобы закрыть кератиновые чешуйки волос и добавить им блеск. Прекрасно снимают зимнюю сухость волос спа-уходы на основе арганового масла — это отличный вариант, когда волосы обезвожены, но вам важно сохранить лёгкость ваших локонов», — рекомендовал Аванесов.

Если же после зимы волосы сильно путаются, ломаются на длине, секутся и пушатся, то одного увлажнения может быть мало — нужен курс процедур, которые визуально уплотнят волосы, заключил стилист.