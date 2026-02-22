Эксперт назвал весенние тренды маникюра

Этой весной актуальным будет маникюр природных оттенков, минимализм и футуристичный дизайн. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова.

«Весна 2026 в маникюре — это самый настоящий диалог противоположностей. С одной стороны — технологичность и графика, с другой — прозрачность, естественность и деликатные цвета. Самый обсуждаемый тренд последних дней — barcode nails (маникюр штрихкод). Вертикальные или диагональные тонкие линии создают эффект цифрового кода. Этот дизайн требует ювелирной точности: линии должны быть безупречно тонкими, с равными интервалами. Чаще всего для такого дизайна используются магнитные лаки. Такой маникюр, наверное, подойдет тем, кто хочет чего-то яркого и необычного, но точно не для офисных сотрудников и ежедневной носки», — сказала Муранова.

Продолжают удерживать модные позиции «мыльные ногти» и «голый маникюр», а также полупрозрачные и молочные покрытия с легким сиянием.

«Это эффект «своих, но лучше»: легкий розовый, фарфоровый, сливочный. Покрытие должно быть идеально выровнено, потому что прозрачность не прощает неровностей. Такой маникюр универсален и подчеркивает ухоженность без очевидного акцента. Его любят выбирать после пилочного маникюра. А вот классический френч трансформируется в ультратонкую линию по свободному краю. Толщина — буквально миллиметр. Цвет может быть белым, пастельным или даже металлическим. Это минимализм в чистом виде, который выглядит интеллигентно и дорого. Жемчужное сияние возвращается, но в деликатной версии. Легкая втирка или сатиновый топ создают мягкий перелив без крупного блеска. Особенно красиво такой эффект раскрывается при естественном освещении», — обратила внимание Муранова.

Весной также появляется тренд на нежные флористические мотивы и природную палитру — оттенки мха, влажной земли, глины и древесной коры становятся альтернативой классическому бежевому.

«Эти цвета глубже обычного нюда, но спокойнее ярких весенних красок. Они подчеркивают форму ногтя и особенно красиво смотрятся на короткой длине. Возможно, стоит добавить топ с эффектом (например, матовый). Фисташковый, сливочно-желтый, небесно-голубой, оттенки матчи — главное, чтобы они все были приглушенные, словно выцветшие на солнце. Эти цвета хорошо работают в монохроме и выглядят особенно свежо на короткой длине. В тренде будут вельветовые и матовые топы. Такой маникюр хочется рассматривать вблизи, а еще они добавляют образу тактильной роскоши. Хитом наступающей весны будут акварельные цветы. Один крошечный бутон или полупрозрачный лепесток на нейтральной базе выглядит изысканно», — подчеркнула эксперт.

Что касается формы и длины маникюра, рекомендовала выбирать мягкий овал, короткий миндаль и аккуратную длину. Такие ногти выглядят более естественно и подчеркивают сам маникюр, а не форму ради формы.