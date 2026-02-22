Гусарский жакет: разбираем как приручить горячий тренд 2026

Гусарский жакет вернулся в сезон SS26 и звучит уже не как костюмная цитата из истории, а как вещь с характером. В модной памяти это силуэт с рок-настроением и четкой линией плеч, который легко превращает базовый комплект в высказывание.

Дизайнеры показали его по-разному: у McQueen мундир вышел на подиум с денимом на низкой посадке, у Ann Demeulemeester укороченные версии подружили с прозрачными юбками, а у Kenzo появился алый жакет с «оптической иллюзией» в отделке.

Ниже шесть носибельных способов внедрить тренд так, чтобы он органично жил в городе.

1) С прямыми джинсами на средней или высокой посадке

Самый понятный вход в тренд. Берите прямой деним без активных потертостей (средняя или высокая посадка в жизни удобнее и выглядит аккуратнее), добавьте майку или тонкий трикотаж по фигуре и сверху мундир.

Чтобы образ не уходил в «парадность», выбирайте практичную обувь: лоферы на плотной подошве, ботильоны с вытянутым мысом, аккуратные ботинки.

Из украшений хватит одного заметного жеста: кольцо-печатка с гладкой площадкой, серьги-скульптуры, подвеска необычной геометричной формы.

2) Рубашка и миди для офиса и встреч

Здесь важно, чтобы все было удобным и современным по ощущениям, а жакет выглядел как акцент, а не как униформа. Рабочая комбинация: рубашка из хлопка или вискозы, миди из плотной ткани (твид, шерсть, костюмная) и мундир сверху.

Из деталей хорошо работают те, что поддерживают настроение жакета: тонкие кожаные перчатки, платок у горла в оттенке, который повторяет пуговицы или тесьму. Обувь может быть разной: гладкие сапоги до колена или ботильоны на устойчивом каблуке.

3) Прозрачная юбка, но в повседневной версии

Идею можно взять у Ann Demeulemeester: военная четкость рядом с воздухом и прозрачностью. В жизни это работает, если выбрать юбку с подкладкой (до середины бедра или чуть ниже) и приглушенный цвет: черный, дымчато-серый, шоколадный, темно-синий.

Сверху оставьте спокойную базу: тонкая водолазка, гладкий джемпер, лаконичный топ под мундир. По обуви лучше сделать ставку на простую форму: лоферы на плотной подошве или высокие сапоги. Получается смело, но ясно и без театральности.

4) Платье-комбинация и мундир

Комбинация миди и гусарский жакет дают красивый контраст фактур. Чтобы силуэт не стал слишком прямым, добавьте тонкий ремень: либо поверх жакета по талии (если конструкция это позволяет), либо подчеркните линию талии за счет посадки платья и открытого жакета.

Из обуви хороши высокие сапоги с вытянутым мысом или туфли на устойчивом каблуке. Сумку выбирайте небольшую: клатч-конверт или мини на короткой ручке, без активной фурнитуры, чтобы не спорить с отделкой мундира.

5) Как жилет и второй слой

Идея с «наполеоновским» жилетом у Dior легко переводится в город: носите мундир расстегнутым поверх рубашки, тонкого трикотажа или платья-футляра. Это добавляет структуру образу, но оставляет свободу движения.

Уместна и отсылка к Кейт Мосс: гусарский жакет под кожаную куртку, джинсовые мини-шорты и высокие сапоги. В 2026 эту историю проще адаптировать так: бермуды вместо мини, плотные колготки вместо «голых ног», куртка прямого кроя вместо сильно приталенной. Получается дерзко, но носибельно.

6) Яркий мундир как главный акцент

У Kenzo мелькали алые варианты с эффектом тромплей: это когда рисунок создает иллюзию деталей и объема, будто отделка «нарисована». Такой жакет уже делает половину образа, поэтому остальное лучше собрать в спокойной палитре: молочный, графит, темно-синий, шоколадный, каменный.

Если хочется поддержать цвет, выбирайте маленький штрих, а не второй крупный акцент: помада теплого оттенка, маникюр, ремешок сумки, очки в цветной оправе.

Как выбрать мундир, чтобы он носился, а не лежал

Смотрите на посадку плеч и рукава, качество отделки и комфорт в движении. Сделайте простой тест: пройдитесь, присядьте, поднимите руки, как будто достаете что-то с верхней полки. Если в жакете сразу становится неудобно, в жизни он будет вас раздражать.

И еще правило баланса: чем активнее тесьма и пуговицы, тем спокойнее по фактуре и крою должны быть остальные вещи. Тогда мундир выглядит как точный, осознанный акцент, а не как случайная парадная покупка.