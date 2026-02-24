Возлюбленную Стэтхема засняли после критики из-за злоупотребления филерами

Возлюбленную актера Джейсона Стэтхема, модель Рози Хантингтон-Уайтли засняли на публике после критики из-за злоупотребления филерами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в показе Burberry, который состоялся 23 февраля в рамках Недели моды в Лондоне. Модель вышла на подиум в темно-синей шубе с поясом, черных брюках и ботинках. Манекенщица дефилировала с распущенными волосами и макияжем с черной подводкой и розовой помадой. Это был первый выход знаменитости после того, как ее обвинили в злоупотреблении филерами.

21 февраля Рози Хантингтон-Уайтли дала новое интервью австралийскому Vogue, но самой обсуждаемой частью стало ее «новое» лицо. По мнению поклонников, манекенщица переборщила с филлерами и перестала походить на саму себя. Еще одной версией стало подозрение знаменитости в том, что она прибегла к удалению комков Биша.

До этого Рози Хантингтон-Уайтли снялась в темно-синем прозрачном макси-платье с золотой вышивкой, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель позировала на фоне панорамного окна. Снимок был сделан во время пребывания манекенщицы в Австралии.